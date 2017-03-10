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Вопрос о назначении главы Камня-на-Оби разрешился в пятницу, 10 марта — это место занял известный в городе тренер по боксу Юрий Трофимов.

"Руководитель наконец-то был избран. Им стал Юрий Трофимов – известный в городе тренер, который много лет ведет в городе секцию бокса. За его кандидатуру проголосовали 15 депутатов, 3 бюллетеня оказались испорчены", – проинформировал на своей странице в Facebook депутат краевого парламента от "Справедливой России" Владислав Вакаев, который также добавил, что кандидатура Трофимова была предложена эсерами "с целью преодоления длительного кризиса власти в городе".

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Отметим, что главу города местные депутаты не могли избрать год, хотя новый состав представительного органа был сформирован еще в марте 2016-го.

Одновременно с этим полномочия руководителя Камня-на-Оби осуществлял Александр Кулик, признанный виновным в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере и невыплате зарплаты. Должность он покинул только в феврале этого года.

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