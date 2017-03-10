Фото: bodyhacks.com

Комитет гражданских инициатив вместе с форумом разработчиков Open Data Day составил "рейтинг шаурмы", сообщают "Известия".

Индекс высчитывается в соответствии со средними данными в разных регионах страны. В нем учитывается зарплата, аренда жилья, прожиточный минимум и стоимость продуктов. В итоге показано, сколько ежедневно порций шаурмы может позволить себе среднестатистический житель того или иного региона.

Как оказалось, больше всего шаурмы могут купить жители Ямало-Ненецкого АО (10,77), ХМАО (10,48), Тюменской области (7,49) и Магадана (7,31). А меньше всего денег на шаурму остается у проживающих в Новосибирской (-0,47), Кемеровской областях (-0,08), а также в Дагестане (-0,42).

По данным RostovGazeta, жители Ростова также оказались в конце списка. На деньги, оставшиеся после оплаты ЖКХ и других первостепенных трат, они не могут себе позволить ежедневную покупку шаурмы.

Отметим, что жители Алтайского края в день могут купить половину шаурмы, поскольку индекс в регионе оказался равен 0,48. Согласно данным интерактивной карты, за среднюю зарплату взяли 20,9 тысячи рублей, стоимость аренды равна 10 тысячам 182 рублям, а средняя стоимость шаурмы в крае оказалась равна 110 рублям.