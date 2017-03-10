Фото: bodyhacks.com
Комитет гражданских инициатив вместе с форумом разработчиков Open Data Day составил "рейтинг шаурмы", сообщают "Известия".
Индекс высчитывается в соответствии со средними данными в разных регионах страны. В нем учитывается зарплата, аренда жилья, прожиточный минимум и стоимость продуктов. В итоге показано, сколько ежедневно порций шаурмы может позволить себе среднестатистический житель того или иного региона.
Как оказалось, больше всего шаурмы могут купить жители Ямало-Ненецкого АО (10,77), ХМАО (10,48), Тюменской области (7,49) и Магадана (7,31). А меньше всего денег на шаурму остается у проживающих в Новосибирской (-0,47), Кемеровской областях (-0,08), а также в Дагестане (-0,42).
По данным RostovGazeta, жители Ростова также оказались в конце списка. На деньги, оставшиеся после оплаты ЖКХ и других первостепенных трат, они не могут себе позволить ежедневную покупку шаурмы.
Отметим, что жители Алтайского края в день могут купить половину шаурмы, поскольку индекс в регионе оказался равен 0,48. Согласно данным интерактивной карты, за среднюю зарплату взяли 20,9 тысячи рублей, стоимость аренды равна 10 тысячам 182 рублям, а средняя стоимость шаурмы в крае оказалась равна 110 рублям.
Комментарии
У нас лучше чем в Новосибе жизнь оказывается, не знал, пойду куплю шаурмы
щас пойдем всю шаурму скупим, пока с н-ска голодранцы не наехали
10.03.2017 14:37 - гость - Я так понял,что в Кемерово совсем туго с шаурмой! Всего-0,08 против наших 0,48!!! А вам всё губер плох!
Могу позволить себе шаурму, но не хочу. Хочу черной каспийской икры, но не могу себе позволить.
Бедный бедный мендель он даже посчитать не может скока шаурмин он может обменять на свои хижины
Могу позволить себе шаурму, но не могу себе позволить сидеть сутки в туалете.