Фото: vladnews.ru
Возможность повышения или снижения ставки НДФЛ в зависимости от взносов в систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК) рассматривает Минэкономразвития, передает РИА Новости со ссылкой на "Ведомости".
Отмечается, что это должно стимулировать россиян копить на пенсию. По имеющейся информации, планируется, что не желающие откладывать деньги на пенсию будут платить 15% НДФЛ.
Те же, кто направит на пенсионные накопления 10% зарплаты, будет платить НДФЛ по ставке 10%. Что же касается нынешней ставки налога 13%, то она сохранится у тех, кто откладывает на пенсию 4% зарплаты.
Один из источников уточнил "Ведомостям", что эти расчеты не являются окончательными, а сама идея пока что обсуждается только внутри Минэкономразвития.
Комментарии
Разве что-то можно накопить с зарплатой в 10-15 тыр? По факту просто скрытое повышение налога. Потом денежки пойдут в ПФР, а оттуда... бог знает куда, но вряд ли на повышение пенсий. Короче говоря, вы держитесь тут.
Как-то было сообщение, что 3 человека в Алтайском крае приняли решение не выходить на пенсию для повышения ее размера через несколько лет. Не смог бы Амик рассказать об их дальнейшей судьбе ( в какой психушке они находятся ?)
Люди с 1970-1980-х годов копили деньги в Сбербанке пока в 90-х их не обесценили в миллион раз. На пенсии надо брать с миллиардеров не 18%, а 50%. Пусть еще с недр заплатят, недра принадлежат народу. А накопить на пенсию можно в слитках золота, которое тоже могут обесценить.
А ежеле с пенсионеров брать налог за прожитие одного года представляете сколько хижин мендель сможет купить?
Те же, кто направит на пенсионные накопления 10% зарплаты, будет платить НДФЛ по ставке 10%. Что же касается нынешней ставки налога 13%, то она сохранится у тех, кто откладывает на пенсию 4% зарплаты.
а 22% взнос в ПФР типа отменят