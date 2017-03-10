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Возможность повышения или снижения ставки НДФЛ в зависимости от взносов в систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК) рассматривает Минэкономразвития, передает РИА Новости со ссылкой на "Ведомости".

Отмечается, что это должно стимулировать россиян копить на пенсию. По имеющейся информации, планируется, что не желающие откладывать деньги на пенсию будут платить 15% НДФЛ.

Те же, кто направит на пенсионные накопления 10% зарплаты, будет платить НДФЛ по ставке 10%. Что же касается нынешней ставки налога 13%, то она сохранится у тех, кто откладывает на пенсию 4% зарплаты.

Один из источников уточнил "Ведомостям", что эти расчеты не являются окончательными, а сама идея пока что обсуждается только внутри Минэкономразвития.