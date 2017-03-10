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Общественная палата собирается ужесточить наказание за нарушение общественного порядка на объектах религиозного, национального и патриотического значения. По словам главы комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Иосифа Дискина, введение поправок в Уголовный кодекс вызвано принципами разграничения общественных пространств, пишут "Известия".

Дискин заявил, что принятие поправок в УК – это "единственный способ не дать людям, для которых религиозные и национальные ценности важны, почувствовать себя ущемленными". "Чтобы ряженые девки не плясали в церкви и чтобы было ясно, почему это недопустимо. И зачем надо ужесточать санкции за оскорбление национальных и патриотических чувств", — подчеркнул он.

Общественник полагает, что уголовную ответственность за оскорбление чувств верующих надо также распространить на патриотические чувства. По мнению Дискина, на входах в храмы, музеи и места национального или патриотического значения необходимо размещать предупреждения о том, что за нарушения правил поведения в них будет следовать наказание в соответствии с законами РФ. Также региональным и муниципальным властям предлагается устанавливать свои правила на местах.

Также Дискин отметил, что "оскорбление религиозных чувств" не должно касаться содержания спектакля или выставки. Он предлагает тем, кому не нравится постановка, протестовать у входа в музей. По мнению общественника, театр, концертный зал — это социальные пространства тех, "кто пришел, кто заплатил деньги, сделал свой выбор". Дискин подчеркивает, что хулиганство в музее и порча музейных ценностей недопустимы.

В Государственной думе пообещали рассмотреть данный законопроект, отметив, что в данный момент не видят необходимости ужесточения наказания по этому вопросу.