Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Власти Барнаула анонсировали создание первого платного парковочного комплекса в краевой столице, который появится у здания вокзала уже в этом году.
В мэрии указывают, что таким образом планируется нормализовать ситуацию в центре города, поскольку нередко автовладельцы паркуют свои машины в неположенных местах или на тротуарах, мешают пешеходам, а также проезду специальных служб и других автомобилей.
Говоря о платной парковке на Привокзальной площади, в горадминистрации уточняют: "Весной после схода снега уже заасфальтируют площадку, нанесут разметку, установят шлагбаум и дорожные знаки".
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В мэрии уточняют, что при организации парковочного комплекса будут соблюдены меры антитеррористической безопасности. Вмещать парковка у вокзала будет 140 автомобилей. Чиновники обещают, что для инвалидов создадут бесплатные места.
"Парковка будет работать круглосуточно. На комплексе будет фиксироваться въезд машины с использованием карты. Расчет стоимости услуг будет произведен согласно тарифам. Прибыль потратят на благоустройство площади и прилегающего сквера", – добавляют в администрации.
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Пока что такса на парковку автомобиля обсуждается. Также разрабатывается система абонементов: на сутки, месяц или год.
Сити-менеджер Сергей Дугин, комментируя данную идею, подчеркнул, что в рамках разработки проекта будет учитываться опыт других городов. Он также дал понять, что практика платных парковок в Барнауле будет расширяться.
Комментарии
Замечательная идея от администрации. Там и так встать некуда когда встречаешь кого-нибудь.
Потому и встать некуда, что все забито брошеными машинами и таксобомбилами.
Таки гроши пойидуть на реконструкцию провалов ( А Бендер)
Скорей бы уж нацыАнальныи достояния в цене подскачили,а то задушут Они нас своими ноухавами.
10.03.2017 15:17 - гость -
а тут они все сразу встанут на платные места?
А щас перед автовокзалом там что? Сделают еще одну платную перед вокзалом - будет пустая стоять, а встретить/отправить совсем будет неудобно.
10.03.2017 15:22 - гость -
Не знаю. Сегодня 614 встречал утром. Под зоной действия знака "Остановка запрещена" и табличками об эвакуации, стояло дохрена машин. Если бы их "зачищали" вовремя, то и порядка больше было бы.
Доить людей- это не рабочие места создавать, на это большого умения не нужно.