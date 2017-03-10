Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Власти Барнаула анонсировали создание первого платного парковочного комплекса в краевой столице, который появится у здания вокзала уже в этом году.

В мэрии указывают, что таким образом планируется нормализовать ситуацию в центре города, поскольку нередко автовладельцы паркуют свои машины в неположенных местах или на тротуарах, мешают пешеходам, а также проезду специальных служб и других автомобилей.

Говоря о платной парковке на Привокзальной площади, в горадминистрации уточняют: "Весной после схода снега уже заасфальтируют площадку, нанесут разметку, установят шлагбаум и дорожные знаки".

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В мэрии уточняют, что при организации парковочного комплекса будут соблюдены меры антитеррористической безопасности. Вмещать парковка у вокзала будет 140 автомобилей. Чиновники обещают, что для инвалидов создадут бесплатные места.

"Парковка будет работать круглосуточно. На комплексе будет фиксироваться въезд машины с использованием карты. Расчет стоимости услуг будет произведен согласно тарифам. Прибыль потратят на благоустройство площади и прилегающего сквера", – добавляют в администрации.

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Пока что такса на парковку автомобиля обсуждается. Также разрабатывается система абонементов: на сутки, месяц или год.

Сити-менеджер Сергей Дугин, комментируя данную идею, подчеркнул, что в рамках разработки проекта будет учитываться опыт других городов. Он также дал понять, что практика платных парковок в Барнауле будет расширяться.