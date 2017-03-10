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Верхнепышминский городской суд в Свердловской области приговорил экс-полицейского из Дагестана Арсена Байрамбекова к колонии за совершение шести убийств, в том числе ритуальных, передает ТАСС.

В суде уточнили, что Байрамбекова признали виновным и приговорили к 13 годам и двум месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Следствие установило, что в 2014 году, будучи увлеченным изучением оккультных обрядов, бывший полицейский в Свердловской области убил четырех бездомных. Подчеркивается, что при совершении убийств Байрамбеков соблюдал каноны обряда жертвоприношения: он совершал убийства ночью в лесу, при разведенном костре, в выложенном из камней кругу. Во время совершения преступлений экс-полицейский читал молитвы.

Кроме этого, Байрамбеков совершил два заказных убийства в 2002 и 2010 годах: он застрелил двух бизнесменов, получив оплату от их конкурентов. В отношении мужчины провели три психолого-психиатрические экспертизы, по результатам которых экс-полицейского признали вменяемым.

Агентство также уточняет, что Байрамбеков признан виновным по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".