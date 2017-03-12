Артисты Ярослав Бойко и Мария Порошина приедут в Барнаул со спектаклем "Неоконченный роман". В свое время героев пьесы, по которой поставлен этот спектакль, "Там же, тогда же" Бернарда Слейда играли Константин Райкин, Татьяна Васильева и Любовь Полищук. Режиссер спектакля Михаил Мокеев перенес действие из 80-х в современность — получился "Неоконченный роман".

Актерский дуэт Ярослава Бойко и Марии Порошиной знаком многим зрителям по телесериалу "Всегда говори "всегда", который шел на одном из центральных каналов. В ролях мужчины и женщины, которые встречаются много лет подряд, но не знают, как поступить с собственными семьями.

Показ пройдет в театре драмы 12 апреля, начало в 19:00.