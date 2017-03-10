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Генпрокуратура выявила в Министерстве образования и науки РФ крупные хищения бюджетных средств, сообщает "Коммерсант", ссылаясь на РБК и ТАСС.

Отмечается, что проверка в ведомстве была проведена после обращения в прокуратуру действующего главы Минобрнауки Ольги Васильевой. Это следует из письма первого заместителя генерального прокурора Александра Буксмана министру образования, подлинность которого уже подтвердили в министерстве.

В документе говорится, что действия экс-директора департамента науки и технологий Минобрнауки Сергея Салихова и его зама Алексея Антропова привели к хищению порядка 53 миллионов рублей, которые выделялись на создание устройства для дистанционной беспроводной диагностики организма человека.

Кроме того, как сообщил в письме представитель прокуратуры, департамент науки и технологий Министерства образования и науки выплатил 74 миллиона рублей компаниям, с которыми в итоге расторг соглашения о предоставлении субсидий из-за некачественной работы. Однако данные средства так и не вернулись в бюджет.

Не исключено, что в результате вскрывшихся фактов будут возбуждены уголовные дела.