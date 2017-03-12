Дуэт Анжелики Варум и Леонида Агутина работает вместе уже долгие годы, считаясь бесспорным символом любви. 18 апреля они посетят Барнаул и выступят перед своими поклонниками в театре музкомедии.

"Анжелика Варум – одна из самых стильных, чувственных и утончённых исполнительниц современной российской эстрады, большая часть песен которой каждый раз становится настоящими хитами на года практически сразу после выхода в эфир. "Ля-ля-фа", "Городок", "Стоп, любопытство", "Нарисуй любовь", "Сумасшедшая". Леонид Агутин, несмотря на свой достаточно солидный возраст в наших сердцах он всё равно "босоногий мальчик". Хотя его давно считают настоящим мэтром российской поп музыки. Творческий и семейный тандем Анжелики и Леонида ещё больше разнообразил их творчество, а их совместные семейные концерты стали доброй традицией. Тысячи огней зажигаются в зрительных залах, когда звучат "Как не думать о тебе" и "Быть частью твоего"", — рассказывают в концертно-театральном агентстве "Лига арт".

Как отмечают организаторы концерта, музыка Леонида Агутина и Анжелики Варум зажигательная, серьезная, романтичная, но всегда "настоящая". Зрителей ждут и танцевальные хиты дискотек в модном электронном звучании, и "живая" музыка, в сопровождении группы "Эсперанто" — одного из лучших коллективов страны. Шоу-балет Анжелики Варум "Лебеди Funk " наполнит зал движением и жаждой жизни.