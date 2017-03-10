Большое количество снега в этом году в Алтайском крае создало серьезную угрозу популяциям копытных животных. Особое беспокойство вызывали косули – они могли погибнуть от голода, так как добыть траву, которой они питаются, из-под толщи снега было практически невозможно. Кроме этого, косулям крайне сложно передвигаться по таким высоким сугробам.

Наиболее тяжелая ситуация была в Солонешенском, Алтайском, Чарышском районах. Там фиксировалось скопление сибирской косули, их выход на дороги общего пользования и к населенным пунктам. Этим воспользовались браконьеры.

"В общей сложности за январь и февраль было выявлено более 25 фактов отстрела косули и 10 лосей. Стоит отметить, что в 85% случаев подозреваемых удается найти по горячим следам. Происходит это благодаря взаимодействию с неравнодушными жителями, которые сообщают о фактах браконьерства", – рассказал заместитель начальника управления охотничьего хозяйства Минприроды Максим Катернюк.

Принесла свои положительные результаты и акция "Спасем косулю", которую с учетом сложных погодных условий Минприроды объявило еще осенью 2016 года. В ее рамках проводилась подкормка диких животных, а также их защита от браконьеров. К участию в акции также были привлечены сотрудники ГИБДД. В их обязанности входил усиленный надзор за внедорожной техникой, которая передвигается по трассам и дорогам общего пользования. Особое внимание уделялось прицепным устройствам, в которых привозили снегоходы. В результате таких проверок сотрудникам Госавтоинспекции удалось выявить 10 фактов незаконной добычи косуль.

Браконьерам грозит уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 100 тысяч рублей, а в крайнем случае даже лишение свободы на срок до двух лет. Кроме того, им придется возместить ущерб, размер которого составляет также порядка 120 тысяч рублей за одну незаконно добытую особь лося и от 100 тысяч рублей за одну косулю.