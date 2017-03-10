Фото: openrussia.org
Полицейские задержали активиста Ильдара Дадина во время проведения одиночного пикета перед зданием Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в центре российской столицы. Об этом сообщает "Интерфакс".
Уточняется, что Дадин вместе с оппозиционером Львом Пономаревым, сменяя друг друга, проводили одиночный пикет с призывом отправить в отставку главу УФСИН по Карелии Александра Тереха.
В один момент сотрудники полиции подошли к Дадину и потребовали предъявить документы. После того, как оппозиционер попросил зачитать основания этих требований и его права, стражи правопорядка сопроводили Дадина в полицейскую машину с маркировками Отделения внутренних дел по московскому району Якиманка. Затем автомобиль с активистом внутри уехал с места событий, пишет агентство.
Оппозиционер Пономарев продолжил одиночный пикет у здания ФСИН.
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Напомним, Дадин – первый и единственный осужденный по статье "Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". В декабре 2015 года его признали виновным и приговорили к трем годам лишения свободы, однако позже наказание снизили до 2,5 лет.
В конце февраля текущего года президиум Верховного суда РФ постановил приговор отменить, Дадина освободить и признать за ним право на реабилитацию.
Комментарии
Волки позорныя.Путин,верни додика!
Месяца не отдохнул-всё на работу рвётся.
Вот неймётся-то ему...
Не долго мучилась старушка)))
Интересно, на что живет, чем питается, как передвигается по стране...
У нас в стране теперь если кто-то чем то не доволен, то но преступник.
10.03.2017 16:10 - гость -
Вот неймётся-то ему...
Ему в Рубце понравилось. Может он там любовь свою встретил, вот и рвется обратно.
посадите уже эту пустышку в психушку. подлечить мосх
и этот конченный...
И раньше, и теперь взаимоотношения работников всех структур госуправления и граждан точно отражены в басне И.А. Крылова "Волк и Ягненок".
Почему вор Лев Пономарев ещё на свободе?