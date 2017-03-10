Фото: openrussia.org

Полицейские задержали активиста Ильдара Дадина во время проведения одиночного пикета перед зданием Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в центре российской столицы. Об этом сообщает "Интерфакс".

Уточняется, что Дадин вместе с оппозиционером Львом Пономаревым, сменяя друг друга, проводили одиночный пикет с призывом отправить в отставку главу УФСИН по Карелии Александра Тереха.

В один момент сотрудники полиции подошли к Дадину и потребовали предъявить документы. После того, как оппозиционер попросил зачитать основания этих требований и его права, стражи правопорядка сопроводили Дадина в полицейскую машину с маркировками Отделения внутренних дел по московскому району Якиманка. Затем автомобиль с активистом внутри уехал с места событий, пишет агентство.

Оппозиционер Пономарев продолжил одиночный пикет у здания ФСИН.

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Напомним, Дадин – первый и единственный осужденный по статье "Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". В декабре 2015 года его признали виновным и приговорили к трем годам лишения свободы, однако позже наказание снизили до 2,5 лет.

В конце февраля текущего года президиум Верховного суда РФ постановил приговор отменить, Дадина освободить и признать за ним право на реабилитацию.