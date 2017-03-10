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Управление Следственного комитета по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по статье "Убийство" в связи с исчезновением жителя села Смоленское Николая Лобунца.

По данным ведомства, мужчина 1956 года рождения ушел из дома 29 января, и до настоящего времени его местонахождение не установлено. В связи с длительным отсутствием данных о судьбе мужчины было принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее портал Amic.ru сообщал приметы пропавшего: рост 168 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы с сединой, голубые глаза, есть усы. Мужчина был одет в темную шапку, серую куртку, темные штаны и черные ботинки.

Гражданам, что-либо знающим о том, где может находиться пропавший, следует обращаться по телефонам: 8 (3852) 29-80-39, 8 (38536) 21333, 8 (38536) 21535, 8 (38536) 21833 или 102.