19 апреля на сцене театра музыкальной комедии покажут спектакль "Хочу купить Вашего мужа", поставленный по комедии известного сатирика Михаила Задорнова.

Это история о том, как однажды в семейном доме появилась девушка-разлучница и предложила хозяйке продать ей неверного супруга за двести тысяч долларов. Роль дамы исполняет Елена Сафонова, в роли незадачливого мужа зрители увидят народного артиста России Валентина Смирнитского, а горе-покупательницу сыграет молодая актриса Мария Климова.