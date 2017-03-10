Каждые выходные российские телеканалы показывают десятки фильмов, среди которых можно встретить действительно интересные и яркие работы. Традиционно в пятницу мы составляем список самых интересных картин, которые нельзя пропустить. Рассказываем, что смотреть 11 и 12 марта по телевизору.

"Президент Линкольн: Охотник на вампиров"

О чем фильм

Сюжет фильма раскрывает тайную жизнь величайшего президента Америки Авраама Линкольна — любящего мужа и отца днем и беспощадного убийцу вампиров ночью.

Почему стоит смотреть

Откровенно хулиганский боевик про вампиров, сделанный в Голливуде российским режиссером Тимуром Бекмамбетовым. Странно, что лента о том, как президент США с топором в руках убивает кровопийц, критикам не понравилась. Однако "Президент Линкольн: Охотник на вампиров" по задору ничем не отличается от "Трансформеров", у которых миллионы фанатов по всему миру.

Когда и где смотреть

Суббота, 11 марта, в 02.15 на Первом канале.

"Царство небесное"

О чем фильм

Юный оружейник Бэлиан вынужден бежать со своей родины. Он присоединяется к отряду крестоносцев, которым руководит его отец. Но в одной из битв отец получает тяжелую рану и перед смертью присваивает своему сыну сан рыцаря, и тот клянется в верности королю Иерусалима.

Почему стоит смотреть

Эпопея Ридли Скотта, которую он сделал после успеха блокбастера "Гладиатор". Фильм "Царство небесное" рассказывает об осаде Иерусалима. Для тех, кто мало знаком с крестовыми походами, картина Ридли Скотта будет идеальна к просмотру.

Когда и где смотреть

Суббота, 11 марта, в 16.00 на канале ТНТ.

Воскресенье, 12 марта, в 14.00 на канале ТНТ.

"Грань будущего"

О чем фильм

В недалёком будущем раса инопланетян вторгается на Землю. Никакая армия в мире не может противостоять им. Майор Уильям Кейдж умирает в бою, но случается невозможное — он оказывается во временной петле. Раз за разом он попадает в один и тот же бой, сражается и умирает снова и снова. И каждое повторяющееся сражение приближает его к разгадке того, как победить врага.

Почему стоит смотреть

Том Круз привык в последние годы удивлять своих фанатов. Все самые сложные трюки в картинах он выполняет сам, демонстрируя свою превосходную физическую форму. "Грань будущего", возможно, лучший фильм Круза со времен "Особого мнения" Стивена Спилберга. Это одновременно умная и развлекательная фантастика, совмещающая в себе элементы "Дня сурка" и "Дня независимости".

Когда и где смотреть

Суббота, 11 марта, в 21.00 на канале "Рен-ТВ".

Воскресенье, 12 марта, в 09.40 на канале "Рен-ТВ".

"Мстители" и "Мстители: Эра Альтрона"

О чем фильм

Две серии об отряде агентов организации "ЩИТ". Под ее крылом собрались лучшие супергерои мира: Железный человек, капитан Америка, Халк, Тор, Черная вдова, Соколиный глаз и другие.

Почему стоит смотреть

Студия Marvel в последнее десятилетие привыкла радовать поклонников комиксов отличными фильмами. Дилогия о "Мстителях" — самые грандиозные части этой вселенной, где на экране появляются лучшие супергерои. Идеальное зрелище для выходных. Увлекательное кино, которое не оставит равнодушным человека в любом возрасте. В Великобритании, к слову, уже снимают третью часть "Мстителей", которая станет самым дорогим фильмом в истории кино. Его бюджет составит около 500 миллионов долларов.

Где и когда смотреть

"Мстители": суббота, 11 марта, в 21.00 на канале СТС.

"Мстители: Эра Альтрона": воскресенье, 12 марта, в 21.00 на канале СТС.

"Парк Юрского периода"

О чем фильм

Экспансивный богач и профессор уговаривает пару ученых-палеонтологов приехать на остров у побережья Коста-Рики, где он устроил реликтовый парк. В парке этом водятся древние зверушки — динозавры, которые, по его идее, и должны стать гвоздем программы нового аттракциона.

Почему стоит смотреть

Великий фильм американского режиссера Стивена Спилберга, который в 1993 году сделал настоящую революцию в области развлекательного кино. Даже спустя 20 лет фильм смотрится очень современно.

Где и когда смотреть

Суббота, 11 марта, в 19.00 на канале "ТВ-3".