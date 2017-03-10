Фото: nasa.gov

Космический зонд "Кассини", который в данный момент вращается вокруг планеты Сатурн, сделал снимки одного из ее спутников, который имеет "странную форму", напоминающую пельмень. Снимки опубликованы на сайте NASA, пишет РИА Новости.

Организация уточняет, что странную форму имеет спутник Пан. На снимках явно виден пояс, который выступает вдоль окружности неровного спутника.

СМИ сравнили форму Пана с "замороженным равиоли размером с Нью-Йорк", а также пельменем. Издание Business Insider предполагает, что спутник похож на круглый равиоли из-за радиоактивных элементов.

Агентство пишет, что "Кассини" продолжает свой космический полет на протяжении около 20 лет. Космический зонд начал изучать кольца Сатурна в конце ноября минувшего года. Его орбита скорректирована так, что зонд совершает витки над и под полюсами планеты, "ныряя" каждые семь дней в самый неисследованный район внешнего края основных колец.

Под конец космического путешествия зонд пройдет рядом с кольцами планеты. В NASA отмечают, что топливо "Кассини" уже на исходе, он завершит свою миссию в 2018 году.

Ученые предполагают, что 15 сентября этого года зонд должен войти в атмосферу Сатурна, где ему предстоит завершить свое существование. Так создатели "Кассини" хотят уберечь от обломков межпланетной станции луны планеты, на которых потенциально возможна жизнь.

РИА Новости добавляет, что "Кассини" – это совместный проект NASA, ЕКА и Итальянского космического агентства. Он отправился в космос в 1997 году и прибыл к планете в 2004 году, где на протяжении последних 12 лет изучал сам Сатурн, его кольца и луны. "Кассини" помог сделать несколько значительных открытий, среди которых море жидкого метана на спутнике Сатурна Титане и океан на спутнике Энцелад.