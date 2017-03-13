В некоторые дни Великого поста разрешается есть морепродукты. Поэтому редакция Amic.ru решила собрать несколько интересных рецептов, которые помогут постящимся разнообразить свое меню, восполнить нехватку витаминов, да и просто хоть немного побаловать себя вкусными и изысканными блюдами.
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Морепродукты весьма богаты белком, которого в них больше, чем в мясе, а кроме того, он периваривается намного легче. Употребление морепродуктов не вредит фигуре, там много полиненасыщенных жирных кислот, в том числе Омега 3, которые уменьшают риск развития рака, улучшают работу мозга, укрепляют стенки кровеносных сосудов и снижают уровень вредного холестерина в крови.
Паста с морепродуктами и грибами
Что потребуется?
- Свежие грибы — 100 г
- Зелёный лук — 100 г
- Томаты — 100 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Крабовое мясо — 1 банка
- Креветки или раковые шейки — 400 г
- Белое вино — 50 г
- Оливковое масло — 50 г
- Соевые сливки — 100 г
- Соль, перец, зелень – по вкусу.
Как готовить?
Морепродукты — источник витаминов, минералов и микроэлементов. Особенно полезен морской коктейль, который включает в себя все необходимое. В его состав обычно входят креветки, кальмары, мидии и осьминоги. Таким набором легко можно покрыть потребность организма в витаминах A, E и группы B, йоде, кальции, железе, фосфоре, калии, цинке и селене.
Марокканский суп из морепродуктов
Что потребуется?
- Рыба (окунь, треска и т.д.) — 1 кг
- Креветки — 8 шт.
- Кальмары — 250 г
- Бульон — 500 мл
- Оливковое масло — 2 ст.л.
- Красный лук — 1шт
- Чеснок — 2 зубчика
- Сельдерей — 1 стебель
- Молотый имбирь — 0,5 ч.л.
- Семена кориандра — 0,5 ст.л.
- Зелень петрушки — 3 ст.л.
- Томат — 2 шт.
- Лимон — 1шт.
Как готовить?
Перец, фаршированный морепродуктами
Что потребуется?
- Cладкие перцы — 7-8 шт.
- Томатный соус — 150 г
- Креветки — 400 г
- Крабовое мясо — 400 г
- Горчица — 1 ч.л.
- Сахар — 2 ч.л.
- Лук — 1 шт.
- Панировочные сухари — 200 г
Как готовить?
Ассорти из морепродуктов, тушёное в кокосовом молоке
Что потребуется?
- Рыбное филе - 400 г
- Кальмары — 250 г
- Крупные креветки — 12 шт.
- Лимонный сок — 1 ст.л.
- Растительное масло — 2 ст.л.
- Овощной или рыбный бульон — 120 мл
- Кокосовое молоко — 250 г
- Лук — 1 шт.
- Чеснок — 2-3 зубчика
- Острый перчик — 1 шт.
- Грецкие орехи — 50-70 г
- Натертый имбирь — 1 ч.л.
- Зелень, соль, молотый белый перец
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