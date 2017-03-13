В некоторые дни Великого поста разрешается есть морепродукты. Поэтому редакция Amic.ru решила собрать несколько интересных рецептов, которые помогут постящимся разнообразить свое меню, восполнить нехватку витаминов, да и просто хоть немного побаловать себя вкусными и изысканными блюдами.

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Морепродукты весьма богаты белком, которого в них больше, чем в мясе, а кроме того, он периваривается намного легче. Употребление морепродуктов не вредит фигуре, там много полиненасыщенных жирных кислот, в том числе Омега 3, которые уменьшают риск развития рака, улучшают работу мозга, укрепляют стенки кровеносных сосудов и снижают уровень вредного холестерина в крови.





Паста с морепродуктами и грибами

Что потребуется?

Свежие грибы — 100 г

Зелёный лук — 100 г

Томаты — 100 г

Чеснок — 2 зубчика

Крабовое мясо — 1 банка

Креветки или раковые шейки — 400 г

Белое вино — 50 г

Оливковое масло — 50 г

Соевые сливки — 100 г

Соль, перец, зелень – по вкусу.

Как готовить?

Масло разогреть в сковороде и потушить нарезанные овощи. Добавить к ним морепродукты и тушить еще 10 минут. Вылить в сковороду вино, соевые сливки и довести до кипения. Приправить, посыпать зеленью и подавать с макаронными изделиями.

Морепродукты — источник витаминов, минералов и микроэлементов. Особенно полезен морской коктейль, который включает в себя все необходимое. В его состав обычно входят креветки, кальмары, мидии и осьминоги. Таким набором легко можно покрыть потребность организма в витаминах A, E и группы B, йоде, кальции, железе, фосфоре, калии, цинке и селене.