Сотрудникам ДПС в Алтайском крае в конце февраля удалось выявить незаконную транспортировку сибирского горного козла — козерога, рассказал во время пресс-конференции по теме "Охрана животного мира в охотугодьях" замначальника управления охотничьего хозяйства Минприроды Алтайского края Максим Катернюк.

"Козерога завезли в Барнаул из соседней Республики Алтай для дальнейшей реализации. Обычно их используют для изготовления трофеев. Сейчас останки животного изъяты, мы делаем запросы в Республику Алтай и выясняем его происхождение и законность добычи", – пояснил Катернюк.

Козерог – это парнокопытное из рода горных козлов. Изогнутые рога самцов, которые могут достигать метра в длину, являются своеобразной визитной карточкой этих животных. Охота на них, в частности, проводится в Республике Алтай. Многочисленные фирмы предлагают трофейную охоту на этот вид козлов. Срок охоты на козерога длится с начала августа до последних чисел ноября.

Стоимость тура, включая лицензию на зверя, транспорт, обслуживание, проживание, страховку, экскурсионное обслуживание, стартует от 80 тысяч рублей. Стоимость самого трофея колеблется от 60 тысяч рублей. Пересылка и обработка трофея оплачивается дополнительно.