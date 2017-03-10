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Прокуратура уличила барнаульскую компанию "Стройгаз" в нарушении градостроительного законодательства при возведении многоквартирного дома по улице Антона Петрова, 254.
Как сообщают в надзорном ведомстве, проверка соблюдения градостроительного законодательства и законодательства об участии в долевом строительстве была проведена в декабре прошлого года.
"В действиях застройщика установлены нарушения, выразившиеся в отсутствии должного контроля за сохранностью объекта долевого строительства – многоквартирного жилого дома по указанному адресу, не введенному в эксплуатацию. Так, территория строительной площадки не была огорожена, доступ в недостроенные помещения осуществлялся свободно", – констатируют в прокуратуре.
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Руководителю компании было внесено представление, а нарушения в итоге устранили.
Между тем напомним, что "Стройгаз" переживает очень непростые времена. По ряду многоквартирных домов, строительством которых занималась эта компания, с ней расторгли договоры. Кроме того, в организации за короткое время сменилось несколько руководителей.
Также отметим, что прокуратурой был санкционирован арест имущества "Стройгаза".
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