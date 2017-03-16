Новый магазин сети "Читай-город" открылся на втором этаже ТРЦ "Европа". В нем представлен огромный выбор литературы всех жанров и направлений: отечественная и мировая классика, популярные современные авторы, издания по бизнесу и саморазвитию, красочно иллюстрированные детские сказки и бестселлеры для подростков.

Также в "Читай-городе" есть то, что добавит позитивных эмоций в ежедневную рутину: товары для хобби, детского и взрослого творчества, игры, сувениры, оригинальные канцтовары для школы и офиса и многое другое.

Магазин регулярно проводит акции и объявляет скидки на разные группы товаров, а постоянных клиентов узнает по "карте любимого покупателя", которая гарантирует индивидуальную накопительную скидку. Тем, кто выбирает подарки и не может определиться с предпочтениями, пригодятся подарочные сертификаты номиналом от 500 рублей.

"Мы хотим создавать магазины, в которые людям хочется приходить. Где есть хорошая атмосфера. Мы стараемся культивировать ценности, важные для нашей аудитории – интеллектуальной, стремящейся к самовыражению, — рассказал генеральный директор сети книжных магазинов "Читай-город" Михаил Иванцов. — Покупатель знает, что, придя в любой магазин сети, он найдет широкий и тщательно продуманный выбор книг, а также комфортные условия покупки".

По итогам 2016 года объединенная розничная сеть "Читай-город – Новый книжный – Буквоед" входит в тройку лидеров по числу книжных магазинов в Европе. Общее число магазинов в сети составляет 424, расположенные по всей России – от Смоленска до Владивостока (первое место в рейтинге занимает британская сеть WH Smith с общим числом точек продаж более 1300, второе — итальянская сеть книжных Mondadori, насчитывающая 600 магазинов по всей стране).Павловский тракт, д.251в, ТРЦ "Европа", 2 этаж

Ознакомиться с представленными товарами возможно на сайте магазина chitai-gorod.ru