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Мошенники в Барнауле возобновили преступные действия, прикрываясь своим отношением к Роспотребнадзору, сообщили в мэрии краевой столицы.

"По данным правоохранительных органов, злоумышленники сообщают индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам по телефону о якобы готовящихся внеплановых проверках", – указывают городские власти.

Сообщая об этом, мошенники предлагают организациям купить некие нормативные документы стоимостью от 2000 до 3000 рублей, уверяя, что бумаги будут доставлены непосредственно в офис.

Жителей Барнаула просят незамедлительно сообщать о подобных звонках в полицию и Роспотребнадзор.