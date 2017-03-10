Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Второй строительный гипермаркет сети "Леруа Мерлен" в Барнауле, расположенный на Правобережном тракте, планируют открыть 22 марта.

Соответствующий баннер появился на фасаде магазина. Также растяжка информирует, что открытие состоится в полдень.

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В первом барнаульском гипермаркете "Леруа Мерлен", который находится на Павловском тракте, порталу Amic.ru подтвердили информацию о планах по открытию магазина именно 22-го числа.