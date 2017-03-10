Тысячи выпускников этого года уже вышли на финишную прямую, ведь для них начался заключительный этап в получении высшего образования – написание дипломной работы. Дипломная работа – символ того, что долгие годы учебы остались позади, и совсем скоро вчерашний студент станет квалифицированным специалистом.

На подготовку диплома каждое образовательное учреждение отводит определенный промежуток времени, в который бывает сложно уложиться. Для большинства студентов задача написания научной работы такого уровня ставится в первый раз. Это тяжелый труд с большим количеством нюансов и неизбежных сложностей.

Среди наиболее распространенных проблем, с которыми сталкиваются "дипломники", можно выделить следующие:

Формулировка темы. Важно, чтобы она была понятной, лаконичной, грамотной, без избыточной терминологии. Также тема должна быть актуальной, интересной для слушателей, иметь практическую пользу и четкую область применения

Выбор научного руководителя. Нужно заранее подумать, с кем написание работы будет проходить в наиболее комфортных условиях, какой преподаватель сможет оказать необходимую помощь, предоставит интересную и нужную информацию.

Самостоятельный поиск материалов для написания труда. Научный руководитель может только оказать некоторую помощь, но основная часть исследовательской работы ложится на плечи выпускника. В ходе подготовки работы придётся изучить дипломы других авторов, научные издания, справочники, подробнее ознакомиться с информацией, содержащейся на различных электронных ресурсах. Все собранные сведения нужно будет обработать, соотнести и сопоставить

Разработка плана черновой работы. Прежде чем писать диплом, нужно продумать, что будет говориться в каждой его части. Важно хорошо поразмыслить над проблемой, которую придется освещать на протяжении всего проекта

Проведение опытно-исследовательской работы. Здесь придется проявить коммуникативные, исследовательские и изобретательские навыки, сделать верные выводы, грамотно их оформить в законченную мысль, а также обосновать и подготовить доказательную базу

Не последнее значение имеет и оформление дипломной работы в соответствии со стандартами ГОС. Любые недочеты и ошибки придется исправлять, поэтому требования и нормы студент должен изучить очень внимательно.

Написание диплома – это всегда работа, тяжелый труд. Если по каким-то причинам студент не уверен, что сможет справиться самостоятельно, или ему не хватит времени, он может обратиться за помощью к специалистам компании "Автор24". У них можно заказать написание диплома под ключ за определенную цену.

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