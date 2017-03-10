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Полицейские задержали в Родинском районе подозреваемого в краже книги из книжного магазина, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Уточняется, что инцидент произошел в поселке Мирный. Местный житель зашел в один из магазинов с книгами, а затем на глазах у продавца похитил в торговом зале книгу-решебник стоимостью 450 рублей.

По факту грабежа было возбуждено уголовное дело. Теперь злоумышленнику грозит до четырех лет лишения свободы.