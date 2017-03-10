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Полицейские задержали в Родинском районе подозреваемого в краже книги из книжного магазина, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Уточняется, что инцидент произошел в поселке Мирный. Местный житель зашел в один из магазинов с книгами, а затем на глазах у продавца похитил в торговом зале книгу-решебник стоимостью 450 рублей.
По факту грабежа было возбуждено уголовное дело. Теперь злоумышленнику грозит до четырех лет лишения свободы.
Комментарии
Украсть книгу это вам не пару лярдов из бюджета. Наказание будет серьезным.
Это да, 11 лярдов МВД найти не может, а вот за книгу в 450 руб 4 года ... Отверженные Гюго, 200 лет назад события Франции, абсолютно та же картина.
Не понял!! Сегодня только видел на Амике, что за 2 бутылки водки админку дали. Это что за решебник, который дороже 2 бутылок водки? Не надо ли такому Хосударству самоуничтожиться??
а он так стремился к знаниям))