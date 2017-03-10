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Вертолет с четырьмя россиянами на борту разбился недалеко от Стамбула, упав на автомагистраль в районе Бююкчекмедже, передает "Интерфакс" со ссылкой на сайт газеты Hürriyet.

Отмечается, что пять человек погибли. Четверо из них, по предварительным данным, граждане РФ. На месте происшествия работают экстренные службы. Сейчас в качестве вероятной причины крушения вертолета называют туман.

Местные СМИ также уточняют, что всего на борту находилось семь человек, двое из которых – пилоты.