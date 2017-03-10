11 и 12 марта в Барнауле откроется весьма оригинальная выставка от РЖД. Это будет передвижной выставочно-лекционный комплекс, в 12 вагонах которого представлены экспозиции по инновационному развитию и управлению процессом перевозок, энергоснабжению, молодежной и кадровой политике, объектов инфраструктуры железных дорог и многому другому. Студенты и пенсионеры могут посетить выставку бесплатно, а работать она будет с 10:00 до 19:00. Откроется экспозиция в 9:30 танцевальным флешмобом с участием робота.

В 18:00 в субботу на сцене ДК города пройдет финал Барнаульской лиги КВН. На сцену выйдут лучшие команды, представляющие Новосибирскую область, Бийск и краевую столицу. Организаторы уже пообещали всем зрителям особенный сюрприз.

В антикафе "Три кита" 11 марта пройдут игротеки: дневные с 14:00 до 18:00 и ночные с 22:00 и до самого утра. Играть будут в настольные игры: угадай мелодию, фанты, квиз и многое другое. Здесь можно пообщаться и познакомиться с новыми интересными людьми. Кроме того, гостей ждут чай и печеньки, а также можно выиграть билет на одно из мероприятий антикафе.

В Молодежном театре Алтая можно будет 11 марта посмотреть драму по пьесе Александра Островского "Гроза", а в театре драмы покажут ироничную историю "Последняя любовь".

12 марта на экспериментальной сцене театра драмы пройдет показ маленькой антикризисной комедии "Дорогие мои бандитки". В музкомедии на выходных покажут легендарную "Сильву".

Думаете, на какой концерт сходить? Отправляйтесь в Harat’s Pub, где можно будет послушать группу SkAйФ", исполняющую каверы на группу "Ленинград" и песни собственного сочинения. А в баре "Джем" барнаульские команды соберутся на "Рок-вечерок", здесь выступят "Тартария", "Ликбез", "Рэтор", "ЧеПэ" и "ТАРО".

Среди киноновинок, которые покажут на выходных на большом экране, будут приключенческая картина "Конг: Остров черепа", российская комедия "Любовь с ограничениями", французская романтическая лента "SuperАлиби" и фильм с Расселом Кроу "Отцы и дочери".

В субботу можно будет сводить детей в Бэби театр, который работает в музкомедии, здесь пройдет интерактивный спектакль "Путешествие на радугу". В воскресенье для малышей здесь же покажут "В гостях у кота Леопольда", а в МТА пройдет спектакль "Бременские музыканты". В театре кукол "Сказка" на выходных можно будет увидеть красочную историю "Волшебник Изумрудного города".