Студия Disney объявила открытый кастинг для фильма "Аладдин", который снимет британский постановщик, автор лент "Большой куш", "Карты, деньги, два ствола" и "Шерлок Холмс" Гай Ричи.

Как сообщает сообщает The Hollywood Reporter. На главные роли в сказку ищут ближневосточных актеров в возрасте от 18 до 25 лет.

Любопытно, что сейчас студия Disney активно снимает художественные фильмы на основе знаменитых мультфильмов. Так в прошлом году около миллиарда долларов заработала картина Джона Фавро "Книга джунглей". 16 марта в прокат выйдет "Красавица и чудовище".

Съемочный период "Алладина" будет проходить с июля 2017 по январь 2018 года в Великобритании. Репетиции начнутся в апреле.

Недавно Disney объявлял похожий кастинг на главные роли в фильм о Мулан. Анимационный "Аладдин" вышел в 1992 году. Мультфильм выиграл две премии "Оскар".