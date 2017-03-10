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Полиция в Барнауле разыскивает очевидцев наезда на пешехода, произошедшего поздно вечером 8 марта на улице 40 лет Октября.

По информации городской ГИБДД, ДТП случилось в районе дома №3а в 23:30.

"Произошло дорожно-транспортное происшествие – наезд на пешехода – неустановленным автомобилем под управлением неустановленного водителя, который покинул место происшествия", – указывают в Госавтоинспекции.

Граждан, что-либо знающих о данном происшествии, просят обращаться по телефонам: (3852) 393-554, 391-090 и 393-555.