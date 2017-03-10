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Член адвокатской палаты Алтайского края Игорь Ан погиб, выпав из окна многоэтажки в Барнауле, сообщил порталу Amic.ru осведомленный источник.
В краевом управлении Следственного комитета сообщили, что тело 34-летнего мужчины было обнаружено накануне, не уточнив имени и рода занятий погибшего.
По факту случившегося проводится доследственная проверка. В том числе выясняется, есть ли основания усматривать в произошедшем наличие состава преступления, предусмотренного статьей 110 УК РФ (доведение до самоубийства).
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