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Глава Российского футбольного союза Виталий Мутко не прошел проверку ФИФА и не сможет баллотироваться в совет международной организации, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

Источник агентства уточняет, что Мутко не прошел проверку, так как параллельно с постом в РФС занимает должность вице-премьера.

В то же время ТАСС сообщает, что отстранение Мутко связано с тем, чтобы уменьшить влияние государственных структур на футбол, а не с исследованием ФИФА фактов из докладов независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о применении допинга в России. При этом не исключено, что в результате расследования скандала Мутко может лишиться своего кресла в РФС, а также покинуть пост главы оргкомитета по футболу 2018 года, пишет издание.

Агентство пишет, что Мутко, входящий в исполком ФИФА (предшественник совета международной организации — ред.) с 2009 года, может подать жалобу на отстранение от выборов в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Отмечается, что в Кремле отказались комментировать отстранение Мутко от выборов. "Это не вопрос для комментария Кремля", — заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Выборы в совет ФИФА состоятся в Хельсинки, где 6 апреля пройдет конгресс УЕФА. Делегаты выберут четырех человек.