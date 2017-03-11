Решили не есть после 18:00, чтобы похудеть — бросайте эту затею. Оказывают полнеют не от того, что едят вечером, а из-за того, что в рацион включают не то, что нужно. На радость всем любителям подкрепиться диетологи назвали продукты, которые можно смело употреблять перед сном, сообщает "Вечерняя Москва".

Так, в заветном списке шоколад, правда особый, обогащенный антиоксидантами, фисташки без соли с витамином B6, а также тыквенные семечки, притупляющие чувство голода. Отлично подходят для вечернего приема пищи куриные бульоны без содержания бобовых, черника, рис, миндаль, сырный или куриный ролл, из жидкостей ученые советуют молоко с медом и имбирный чай.

Так что поужинав любым из перечисленных продуктов, можно не волноваться о лишних коллограмах.