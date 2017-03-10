Ряд жильцов сгоревшего дома на Советской Армии,79 наотрез отказываются покидать свои жилища. Сейчас в доме остались жильцы четырех квартир и якобы собирается вернуться еще одна семья. Почему барнаульцы не хотят уезжать из полуразрушенного дома выясняло ИА "Амител" .

Чего опасаются люди?

Запах гари и лужи воды — это то, чем встречает дом по улице Телефоная, 79. Бывшие жильцы, приехавшие вывезти остатки уцелевшего имущества, недоверчивы и немногословны. Из кратких разговоров можно сделать вывод, что люди не верят, что им действительно помогут. У кого есть возможность, перебрались к родственникам. У кого мало-мальски уцелел свой угол, всеми силами за него держатся, отказываясь от предложений администрации города.

Так, жительница квартиры № 5 Нина Викторовна считает, что если они согласятся на временное жилье, которое им предложила администрация города, то они никогда не получат в собственность квартиры. Она вместе с мужем и сыном-четвероклассником, — в числе тех, кто остался в доме, пострадавшем от пожара.

"Нам хорошее жилье не дают. Дают только временное. У меня ребенок в четвертом классе. Ему в этом году сдавать экзамен — куда я его переведу из этой школы? Кто его будет сюда привозить, еще и неизвестно, где будет это другое жилье", — говорит женщина.

Она рассказывает, что их квартира находится во втором подъезде и одна из немногих не пострадавших. Вернее, не очень пострадавших, так как после тушения возгорания с потолка кухни лилась вода.

Фото: Вячеслав Мельников/ ИА "Амител"

"Нас разбудили в три часа ночи. Мы только успели ребенка одеть, документы схватить и выбежали. До семи утра провели на улице. Сейчас в доме нет света — ну что ж, будем при свечке. Добились, чтобы воду нам и отопление включили", — вспоминает события вспоминает Нина Викторовна.

При этом она сама признает, что какая-то доля опасности в том, что они остались в полуразрушенном доме, имеется. Но это ничто со страхом остаться совсем без права на свое личное жилье.

"Временное, это значит постоянное. Это значит, что нам тогда вообще своей квартиры не видать. — отрезает женщина и утверждает, что никуда отсюда не уедет, пока не получит ордер на квартиру, — Наш дом еще в 2013 году было решено под снос пустить. А нас расселить. До сих пор расселяют. А кроме того, куда мы поедем? Я меня же вещей не чемодан. Как я это брошу? Лучше я буду при свечке одевать ребенка, собирать его в школу. Уеду только когда дадут жилье взамен этого".

Также она утверждает, что даже временное жилье получить не просто — кругом "заморочки", но больше всего обижает грубость чиновников: "Гоняют нас за справками то туда, то сюда, по-человечески не относятся. Совсем молодые, а так грубо разговаривают, как будто мы не люди".

Фото: Вячеслав Мельников/ ИА "Амител"

Чем готовы помочь власти?

То, что дом признан аварийным и подлежал расселению ИА "Амител" подтвердил и председатель комитета информационной политики администрации Барнаула Станислав Тетерятник. По его словам, этот дом входит в группу зданий, на месте которых готовится строительство нового квартала. А поэтому жильцов, действительно, должны были расселить по новым квартирам. Либо выдать выкупную стоимость жилья.

После пожара ситуация обострилась и проблему необходимо решать как можно быстрее. Однако на расселение граждан из этого дома требуется 17,6 млн рублей. Таких денег в бюджете города пока не найти. Поэтому было решено либо расселить погорельцев в маневренном фонде, либо компенсировать им арендную плату за съемное жилье.

Также в администрации города сообщили, что готовы предоставить всю необходимую помощь при переезде. В частности, помощь в разборе и выносу из квартир сохранившегося имущества оказывают жильцам дома работники УК "Трест". Администрация Железнодорожного района готова помочь с предоставлением транспорта для переезда. Чтобы не допустить случае мародерства на месте пожарища.

"Людям надо понять, что им хотят помочь. Предоставляют возможность жить в нормальных и, главное — безопасных условиях. И никто не намерен лишать их их права на собственное жилье", — подчеркнул Тетерятник.

В администрации также сообщили, что электроснабжение дома отключено, так как есть угроза замыкания. Но так как некоторые граждане отказываются покидать свои жилища, в доме восстановлено тепло- и водоснабжение.

Напомним, сильный пожар в многоквартирном доме на улице Советской Армии, 79 произошел в ночь на 9 марта. Огнем уничтожена кровля дома, также пострадали перекрытия и стены. К счастью, всех жильцов удалось вовремя эвакуировать, пострадавших нет. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования.