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Российское правительство сняло заперт на поставки лука, цветной капусты, брокколи и гвоздик из Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованное в четверг, 9 марта, постановление на сайте кабмина.

В справке сказано, что данным подписанным постановлением из перечня исключены отдельные виды товаров. "В частности, исключены гвоздики, свежий или охлажденный репчатый лук и лук шалот, свежие или охлажденные цветная капуста и капуста брокколи и ряд других товаров", — цитирует агентство текст документа.

Напомним, с 1 января минувшего года из-за осложнения политический отношений РФ ввела запрет на ввоз целого перечня турецкой сельхоз продукции. В список вошли апельсины, мандарины, виноград, яблоки, груши, абрикосы, персики и нектарины, сливы, земляника и клубника. Также под ограничения попали такие овощи, как томаты, огурцы, цветная капуста и брокколи, репчатый лук. Кроме этого, под запретом оказались замороженные части тушек и субпродуктов индеек и домашних кур.

По фитосанитарным соображениям Россия запретила импорт из Турции некоторых категорий растительной продукции (перца, гранатов, баклажан, салатов латук и айсберг, кабачков и тыкв).

В октябре минувшего года РФ частично сняла эмбарго на турецкие сельхозтовары и разрешила ввоз некоторых фруктов (косточковые и цитрусовые).