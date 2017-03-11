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Синоптики прогнозируют в субботу, 11 марта, в Алтайском крае легкий мороз, солнце и гололед.

Днем в регионе преимущественно без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы местами туман, изморозь.

Температура в светлое время суток составит -2…-7 градусов, в южных районах +3…-2 градуса.

Ветер переменный 3-8 метров в секунду.

В Барнауле без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы изморозь, возможен туман. Днем в краевой столице -2…-4 градусов. Ветер переменный до 8 метров в секунду.