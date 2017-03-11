Фото: avito.ru

Коттедж площадью 247 квадратных метров продают в поселке Фирсова Слобода за 19,5 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

На территории поселка имеется охрана, видеонаблюдение, развитая инженерная инфраструктура. На первом этаже дома расположена кухня, столовая, гостиная с действующим камином, сауна, два санузла, погреб. На втором этаже находятся две спальни, кабинет, два санузла.

Также имеется гардеробная, котельная, хозблок. На участке площадью 15,6 соток есть гараж на два автомобиля, две беседки, зона барбекю.

"Много плодово-ягодных деревьев. Территория ухоженная. Небольшой искусственный водоем", — также говорится в объявлении.