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Жительница Новосибирска предстанет перед Кировским районным судом города. Женщину обвиняют в управлении авто в пьяном виде, а также в дебоше в отделе полиции, пишут "Новосибирские новости".

Следствие установило, что водитель, которую ранее оштрафовали и лишили прав за нетрезвое вождение, вновь села за руль машины в пьяном виде и попала в поле зрения сотрудников патрульно-постовой службы. Полицейские передали жительницу Новосибирска автоинспекторам, предложившим ей пройти медосвидетельствование.

Женщина отказалась, после чего ее доставили в отдел полиции "Кировский". Там она начала вести себя очень агрессивно, набросилась на двух стражей порядка, избили их руками и ногами, а в адрес еще одного полицейского использовала ненормативную лексику, после чего затушила о его форму окурок сигареты.

Также водитель, пока была в общественном месте в нетрезвом состоянии, выражалась грубой нецензурной бранью, в следствие чего женщина-патрульный потребовала прекратить ругаться. Дебоширка в ответ оскорбила полицейского и ударила ее кулаком по лицу.

В отношении злоумышленницы возбудили дело по статье "Повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения", трем эпизодам "Применения насилия в отношении представителя власти", а также двум эпизодам "Оскорбления представителей власти". Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде. Судебное заседание назначено на 17 марта этого года.