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Жители алтайского города-курорта федерального значения – Белокурихи – с 1 июля 2017 года переживут рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

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По информации регионального управления по регулированию цен и тарифов, для граждан увеличится стоимость электроэнергии, водо- и теплоснабжения, а также водоотведения.

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Тарифы на водоснабжение и водоотведение указаны в рублях за 1 куб. м, тарифы на теплоснабжение указаны в рублях за 1 Гкал.

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