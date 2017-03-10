Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва рада быстрому восстановлению связей РФ и Турции, передает ТАСС.

"Мы очень рады, что наши межгосударственные связи восстанавливаются достаточно быстрыми темпами", — приводит агентство слова президента, произнесенные на встрече с турецким лидером Реджепом Эрдоганом.

Путин отметил, что с момента последнего заседания Совета сотрудничества высшего уровня РФ и Турции в 2014 году прошло очень много времени, за которое произошло немало событий. Глава РФ подчеркнул, что в последнее время велась активная работа над тем, "чтобы российско-турецкие связи вышли на достойный наших стран уровень".

Говоря о взаимодействии в экономике, глава РФ напомнил о прошедшем в четверг, 9 марта, разговоре премьеров двух стран, во время которого глава кабмина РФ Дмитрий Медведев проинформировал о шагах, предпринятых Россией для восстановления взаимодействия в экономике "в полноформатном режиме". Путин также подчеркнул, что продолжается инвестиционное сотрудничество России и Турции и реализация крупных проектов.

Кроме этого, президент РФ отметил доверительную и эффективную работу военных ведомств России и Турции по Сирии.Путин заявил, что ведется активная работа по разрешению самых острых мировых кризисов, прежде всего, в Сирии. "Очень приятно отметить, что никто не ожидал, что на уровне военных ведомств, специальных служб установится такой доверительный, очень эффективный диалог", — добавил лидер РФ.