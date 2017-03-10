Пятница, 10 Март, 21:37

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,22
€ 62,74
Brent
$ 51,5
-4°
Обь
27см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Рост тарифов ЖКХ в 2017 годуПаводок на Алтае – 2017 Великий пост – 2017
Новости

Минтранс назвал причины крушения вертолета с россиянами на борту в Стамбуле

, ИА "Амител"
В ведомстве отметили, что воздушное судно упало после столкновения с башней

Фото: EPA

Вертолет, на борту которого находились четыре россиянина, разбился в турецком Стамбуле в результате столкновения с телебашней. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство транспорта, судоходства и связи Турции.

"Вертолет упал, столкнувшись с башней", — цитирует агентство сообщение ведомства.

Данную информацию подтверждают свидетели авиакатастрофы. Они отметили, что вертолет врезался в телебашню, которая расположена рядом с выставочным центром и трассой Стамбул-Эдирне. Подчеркивается, что ее построили 15 лет назад, в данный момент башня не используется.

Напомним, что ранее российский МИД подтвердил гибель четырех граждан РФ при падении воздушного судна. Также сообщалось, что всего на борту вертолета находилось семь человек, двое из которых являлись пилотами.

 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< март 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
21:12
Минтранс назвал причины крушения вертолета с россиянами на борту в Стамбуле 0
20:16
Путин: связи РФ и Турции восстанавливаются быстрыми темпами 0
19:47
Пьяная женщина в Новосибирске затушила окурок об полицейского 0
19:17
Буду со свечкой: почему барнаульцы отказываются уезжать из сгоревшего дома? 0
19:07
Коротко о главном: первая платная парковка, "Леруа Мерлен" и "Галактика"
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 10 марта
18:50
Правительство России сняло запрет на ввоз ряда овощей из Турции 0
18:36
Как барнаульцам провести время на выходных и где побывать 11 и 12 марта? 0
18:19
Автомобиль сбил пешехода в Барнауле и скрылся с места аварии 0
18:06
Мутко не допустили до выборов в ФИФА 1
18:00
Диплом не за горами: с какими трудностями сталкиваются выпускники? 1
17:57
Молодой адвокат погиб после падения из окна многоэтажки в Барнауле 0
17:50
Без трофея. В Алтайском крае пресекли незаконную перевозку козерога 0
17:34
Четыре года колонии грозит жителю Алтайского края за кражу книги-решебника 4
17:26
Вертолет с четырьмя россиянами на борту разбился под Стамбулом 0
17:14
Открытие нового гипермаркета "Леруа Мерлен" в Барнауле наметили на 22 марта 0
17:03
Мошенники в Барнауле от имени Роспотребнадзора "торгуют" документами 0
16:52
Кино на выходные: "Мстители", динозавры и инопланетяне 0
16:37
"Стройгаз" в Барнауле уличили в нарушении градостроительных норм 0
16:23
"Космический пельмень": NASA опубликовало фото спутника Сатурна 4
16:14
СК возбудил дело об убийстве из-за исчезновения жителя Алтайского края 0
16:06
Браконьеры в Алтайском крае отстрелили за два месяца 25 косуль и 10 лосей 3
15:49
Активиста Ильдара Дадина задержали за пикет у здания ФСИН в Москве 17
15:36
Генпрокуратура выявила в Министерстве образования хищения на 127 млн рублей 3
15:24
Бывшего полицейского из Дагестана осудили на 13 лет за ритуальные убийства 3
15:12
Первую платную парковку в Барнауле создадут у здания вокзала 28
15:04
Почувствуй разницу: как изменилась улица Гоголя за год 4
15:04
Бийские власти скорректируют планы по оптимизации учреждений культуры 0
14:52
Чувства патриотов и театралов хотят приравнять к чувствам верующих в России 12
14:37
Налог на доходы и взносы на пенсию хотят связать в России – СМИ 7
14:26
"Рейтинг шаурмы" составили в России 7
14:13
Главой Камня-на-Оби стал тренер по боксу Юрий Трофимов 5
14:04
Юбилейный концерт "6:0" Николая Носкова состоится в Барнауле 0
13:56
Пенс пообещал найти виновных в утечке материалов ЦРУ к WikiLeaks 0
13:38
Карлин предложил главе МЧС укомплектовывать спасателей алтайской продукцией 1
13:26
Никита Джигурда получил паспорт гражданина ДНР 7
13:15
Сообщение в соцсетях об открытии Zara всколыхнуло модников Барнаула 7
13:04
ВКС РФ получат 16 новых самолетов Су-34 в текущем году 15
12:54
Потери бюджета России от серых зарплат оценили в 1,5 трлн рублей 12
12:39
Можно ли крестить детей в Великий пост? 1
12:30
Что такое нематериальная мотивация сотрудников? 10
12:24
РПЦ предлагает привлечь Шнурова и Тимати к популяризации русской культуры 12
12:16
Бийчанин со скальпелем оставил без колес 12 припаркованных автомобилей 8
12:04
Пережившую обрушение "Галактику" в Барнауле могут открыть 21 марта – СМИ 64
12:00
Как проверить задолженность по налогам по ИНН? 1
11:51
Ученые установили причину алкоголизма 1
11:33
СК сообщил о хищении 12 млн руб. на строительство дороги к СИЗО "Кресты-2" 4
11:23
Только не падать! Какая погода ждет жителей Алтайского края на выходных? 9
11:14
Водоканал устранил коммунальную аварию в центре Барнаула 1
11:04
Россия не будет участвовать во встрече коалиции по борьбе с ИГ в США 34
10:51
Более 19 млрд рублей похитили из российского бюджета в 2016 году – МВД 17
10:42
Что за праздник День святого Патрика, который решила отмечать РПЦ? 5
10:36
Южноамериканская блюзовая певица выступит в барнаульской филармонии 0
10:30
Финал Алтайского края по хоккею состоялся 8 марта 3
10:24
Два ребенка погибли во время пожара в частном доме в Новосибирской области 0
10:13
Поселки Южный и Борзовая Заимка остались без воды из-за аварии 5
10:06
Конгрессмены в США утвердили выделение Украине $150 млн военной помощи 7
09:52
Лукашенко на год приостановил сбор "налога на тунеядство" 12
09:34
Клещевой сезон начался на Алтае 14
09:27
"Дьявольский" смех британского премьера удивил соцсети и превратился в мем 1
09:16
Два строительных вагончика загорелись в Новоалтайске 0
09:10
Как и из чего готовят настоящие бургеры и где их можно купить в Барнауле? 64
09:00
Дома теплее, потолки выше: ИСК "Союз" строит дома по новым технологиям 0
09:00
Уникальная весенняя акция от мебельной компании "Корель" стартует в марте 0
08:58
Русская православная церковь начнет отмечать День святого Патрика 17
08:40
Шестибалльные пробки ждут барнаульцев утром 10 марта 2
08:20
Тимакова заявила о необходимости бухгалтерии в отношениях Москвы и Минска 28
08:17
Странные буквы, или Что зашифровано на пакетиках с семенами? 0
08:09
Делаем талию: зарядка для офисных работников в инфографике Amic.ru 1
08:00
Современная кладка: как сегодня применяют кирпич в строительстве 0
07:47
Группа "Каспийский груз" проведет масштабный концерт в Барнауле 0
07:31
Очередь из тележек: "Леруа Мерлен" готовят к открытию в Барнауле. Фото 24
07:20
"Аквариум" повышенной комфортности: новый дом построят на берегу Пивоварки 32
07:04
Как не набрать лишний вес во время Великого поста? 13
06:46
"Одинокий волк" и "Крутой Уокер": как менялся актер Чак Норрис за 77 лет 5
06:24
Коттедж с сауной и бильярдной продают в Барнауле за 11 млн рублей. Фото 6
06:01
Как изменятся тарифы ЖКХ в городе-спутнике Барнаула в 2017 году? 0
05:08
Снегопад и гололед прогнозируют в Алтайском крае 10 марта 0
03:08
Названы лучшие автомобили 2017 года 1
02:13
Один из "списков Шиндлера" выставлен на аукцион в США за 2,4 млн долларов 0
01:10
Студия Disney назвала дату выхода пятого "Индианы Джонса" 0
00:05
Жену Караченцова лишили прав за пьяную езду 6

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.