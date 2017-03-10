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Вертолет, на борту которого находились четыре россиянина, разбился в турецком Стамбуле в результате столкновения с телебашней. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство транспорта, судоходства и связи Турции.

"Вертолет упал, столкнувшись с башней", — цитирует агентство сообщение ведомства.

Данную информацию подтверждают свидетели авиакатастрофы. Они отметили, что вертолет врезался в телебашню, которая расположена рядом с выставочным центром и трассой Стамбул-Эдирне. Подчеркивается, что ее построили 15 лет назад, в данный момент башня не используется.

Напомним, что ранее российский МИД подтвердил гибель четырех граждан РФ при падении воздушного судна. Также сообщалось, что всего на борту вертолета находилось семь человек, двое из которых являлись пилотами.