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Снег упал с крыши дома на коляску с младенцем в Новосибирске. Об этом сообщают "Вести-Новосибирск" со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по НСО.

Уточняется, что инцидент произошел в 14:00 пятницы, 10 марта, во дворе дома по улице Пархоменко, 8. Глыба снега свалилась с крыши на коляску, в которой находился четырехмесячный ребенок. Рядом с ним в этот момент гуляла бабушка.

Женщина вызвала "скорую помощь", после чего приехавшие медики госпитализировали младенца в больницу. По предварительным данным, ребенок получил черепно-мозговую травму.

По факту произошедшего следователи проводят доследственную проверку. На место ЧП выехала следственная группа в составе следователей и следователей-криминалистов. Они выясняют обстоятельства инцидента, ищут ответственных за уборку снега с крыши, а также изучают записи с камер видеонаблюдения.