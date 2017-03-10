Фото: youtube.com
Два спортсмена - Раш Стерджес и Бен Марр - спустились на большой скорости на каяке по водосточной канаве. Соответсвующее видео опубликовано на YouTube-канале GoPro, передает "Лента.ру".
Отмечается, что канава, длина которой составляет более 800 метров, расположена на склоне крутого холма на западе Канады. Завершился скоростной спуск мужчин в озере.
Издание подчеркивает, что подобный трюк они уже выполнили в 2014 году на этом же самом маршруте. Тогда скорость спуска спортсменов на двух каяках составила свыше 72 километров в час.
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