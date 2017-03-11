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Власти Барнаула заявляют, что гидротехнические сооружения города готовы к паводку, который в этом году обещает быть очень непростым.

Так, глава администрации Сергей Дугин лично осмотрел инженерные объекты в Центральном, Индустриальном и Ленинском районах.

"В этом году очень много осадков, понятно, что прохождение талых вод вызывает беспокойство. Ожидаем серьезного паводка. На днях проревизировали дамбы в Центральном и Индустриальном районах. К приему воды они готовы", — констатировал сити-менеджер.

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Напомним, в настоящее время во всех районах города ведется подготовка к паводку. За пределы краевой столицы вывозится снег, расчищаются колодцы и территории у домов, где существует наибольшая опасность подтоплений.

Отметим и то, что опасность подтоплений имеется почти во всех районах города. В первую очередь, по традиции, вода может подняться в микрорайоне Затон и поселке Ильича.