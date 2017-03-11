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Браконьерскую охоту на косулю сняли на телефон жители Алтайского края

, ИА "Амител"
Отметим, что добыча косули была произведена в запрещенные для охоты сроки

Факт незаконной охоты на косулю, поражающей своей жестокостью, попал в объектив камеры сотового телефона жителей Калманского района. Мужчины, находясь на рыбалке, услышали свист пуль, которые в буквальном смысле пролетели у них над головами. Позже они увидели браконьера, который охотился на животное на снегоходе.

"Мужчина тоже заметил рыбаков и спрятал ружье, но свою добычу решил не бросать. Он наехал на снегоходе на косулю и пытался связать ей копыта, чтобы увезти ее для дальнейшей разделки. Очевидцы не остались в стороне, подошли к злоумышленнику и сняли все происходившее на телефон. В последствии эти кадры и стали основанием для возбуждение уголовного дела", — рассказал замначальника управления охотничьего хозяйства Минприроды Алтайского края Максим Катернюк.

На данный момент у мужчины изъят снегоход, несколько единиц огнестрельного оружия. Дело передано в суд. Но несмотря на наличие неопровержимых обстоятельств, мужчина своей вины не признает.

Браконьеру в рамках уголовного дела грозит штраф, размер которого будет определен судом. Обычно это сумма порядка 100 тысяч рублей. Также по гражданскому иску, который будет инициировать министерство природных ресурсов, он должен будет возместить и ущерб природе. Это еще 100 тысяч рублей. Катернюк добавил, что министерство будет настаивать на конфискации снегоходной техники в связи с тем, что она была орудием преступления. 


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Комментарии

11.03.2017 10:41
- гость -

" Но несмотря на наличие неопровержимых обстоятельств, мужчина своей вины не признает."

А так у нас можно?

0  0
11.03.2017 10:50
Ale XXX

А так у нас можно? ______________________ Да запросто. Еготамнебыло.

0  0
11.03.2017 10:53
Сталинский Сокол

Я сам бывший заядлый охотник, но такого никто из моих друзей не позволял. А в 35 лет сказал себе: Я что, умираю с голоду, зачем мне все это? И распродал все свои ружья и карабины-7едениц. Глядя на этого выродка, можно сказать одно-фашист.

0  0
11.03.2017 10:56
- гость -

жаль что он не попадет в тюрьму, конченное животное , в психушке на принудительном ему место!

0  0
11.03.2017 11:08
Гость

Живодер!!! Бедное животное. Ещё вины не признает, наглец. Как ещё в рыбаков то не попал?

0  0
11.03.2017 11:09
ви

На снегоход хватило а на мясо нет денег. Гнида как есть.

0  0
11.03.2017 11:11
- гость -

Самого запихать надо было под этот снегоход.

0  0
11.03.2017 11:14
- гость -

11.03.2017 11:09 ви ну..ну.. купил бы лицензию, был бы не гнида

0  0
11.03.2017 11:18
Ale XXX

" в психушке на принудительном ему место! "

Может лучше его отправить "добровольцем" в Дамбас? Ну или в Сирию.... Там на таких большой спрос.

0  0
11.03.2017 11:30
ви

Да хоть с лицензией хоть без. Если есть желание лишать жизни живое существо то место в дурке.

0  0
11.03.2017 11:38
- гость -

11.03.2017 11:30 ви, то есть охотникам, рыбакам лечиться надо, ну и заодно и грибникам,ягодникам и другим собирателям плодов, фруктов, веников, так как и в них есть душа, согласно некоторых верований

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11.03.2017 11:43
11:38

Косули и так уже в Красной книге. Твоя пустышка думать умеет?

0  0
11.03.2017 11:44
- гость -

Без высеров ну никак. Да, ветеран АТО под номером 30? Это браконьер из ваших, не надо свои зверства на других перекладывать.

0  0
11.03.2017 11:50
ви

Вполне достаточно одних охотников.

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