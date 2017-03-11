Факт незаконной охоты на косулю, поражающей своей жестокостью, попал в объектив камеры сотового телефона жителей Калманского района. Мужчины, находясь на рыбалке, услышали свист пуль, которые в буквальном смысле пролетели у них над головами. Позже они увидели браконьера, который охотился на животное на снегоходе.

"Мужчина тоже заметил рыбаков и спрятал ружье, но свою добычу решил не бросать. Он наехал на снегоходе на косулю и пытался связать ей копыта, чтобы увезти ее для дальнейшей разделки. Очевидцы не остались в стороне, подошли к злоумышленнику и сняли все происходившее на телефон. В последствии эти кадры и стали основанием для возбуждение уголовного дела", — рассказал замначальника управления охотничьего хозяйства Минприроды Алтайского края Максим Катернюк.

На данный момент у мужчины изъят снегоход, несколько единиц огнестрельного оружия. Дело передано в суд. Но несмотря на наличие неопровержимых обстоятельств, мужчина своей вины не признает.

Браконьеру в рамках уголовного дела грозит штраф, размер которого будет определен судом. Обычно это сумма порядка 100 тысяч рублей. Также по гражданскому иску, который будет инициировать министерство природных ресурсов, он должен будет возместить и ущерб природе. Это еще 100 тысяч рублей. Катернюк добавил, что министерство будет настаивать на конфискации снегоходной техники в связи с тем, что она была орудием преступления.