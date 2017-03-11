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Американский чиновник на условиях анонимности рассказ о причине смерти постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина, несмотря на обещание США не называть эту причину. Об этом пишет РИА "Новости".

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По словам чиновника, здоровье Чуркина резко ухудшилось и он умер от сердечного приступа. Как рассказал источник, у полиции нет подозрений на криминальный след в этом деле.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , Виталий Чуркин умер за день до своего юбилея- 20 февраля, на рабочей месте. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете