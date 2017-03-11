Президент России Владимир Путин признался, что часто отдыхал на турецких курортах до работы в Кремле. Он отметил, что у него остались хорошие воспоминания от этого отдыха. Такое заявление глава российского государства сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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"Туристический поток в Турцию из России — это существенный фактор в экономики Турции, но и для россиян за последние годы это стало важной составляющей их жизни. Сотни тысяч граждан России отдыхали в Турции и находили там обстановку очень благоприятной и очень дружественной", — приводит "ТАСС" слова Владимира Путина.
Также президент отметил,что власти Турции намерены сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасность россиян на отдыхе.
Комментарии
Да ты мой хороший. Часто он отдыхал... а когда работал? Я на пенсии, но так и не пришлось ни разу за границей побывать. В санаторий ни разу путёвку не дали. Хотя говорят, вся страна ездила и сейчас ездит. Не знаю, может я не той стране живу. У нас в посёлке за рубеж только чиновники да врачи ездят, редко молодые учителя.