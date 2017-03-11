Президент России Владимир Путин признался, что часто отдыхал на турецких курортах до работы в Кремле. Он отметил, что у него остались хорошие воспоминания от этого отдыха. Такое заявление глава российского государства сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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"Туристический поток в Турцию из России — это существенный фактор в экономики Турции, но и для россиян за последние годы это стало важной составляющей их жизни. Сотни тысяч граждан России отдыхали в Турции и находили там обстановку очень благоприятной и очень дружественной", — приводит "ТАСС" слова Владимира Путина.

Также президент отметил,что власти Турции намерены сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасность россиян на отдыхе.