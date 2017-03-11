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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ, согласно которому участок трассы М-3 "Украина" в Калужской области становится платным до первого мая 2109 года. Такое постановление опубликовано на портале правовой информации документа.
"Установить, что использование участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-3 "Украина" Москва-Калуга-Брянск-граница с Украиной (км 124+000 — км 194+000) в Калужской области… осуществляется на платной основе до 1 мая 2109 года", —сказано в документе.
Как пишет РИА "Новости", протяженность этой дороги составляет почти 500 километров. Специалисты готовят проект реконструкции этой трассы.
Комментарии
Не поняли. А почему? Следующий шаг...
и цена проезда будет уже с учетом инфляции за 92 года))
Смотреть на вас противно, как вы до сих пор бесплатно воздух хлюпаете.
ну это смотря, каким местом смотреть и смотря чем хлюпать
Тупым СМИ заняться больше нечем, как делать новости из опечатки на портале.
Ну а че: транспортный налог+ налог в бензине + Платон (для большегрузов) + платная дорога = счастье!!!
а вы не правы! тупые не могут сделать новости из ничего
- гость - 11 марта 2017 г. 10:26
Это не опечатка. Это реальные сроки.