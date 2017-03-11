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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ, согласно которому участок трассы М-3 "Украина" в Калужской области становится платным до первого мая 2109 года. Такое постановление опубликовано на портале правовой информации документа.

"Установить, что использование участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-3 "Украина" Москва-Калуга-Брянск-граница с Украиной (км 124+000 — км 194+000) в Калужской области… осуществляется на платной основе до 1 мая 2109 года", —сказано в документе.

Как пишет РИА "Новости", протяженность этой дороги составляет почти 500 километров. Специалисты готовят проект реконструкции этой трассы.