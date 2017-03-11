Фото: khoplanet.ru
Голландский скульптур Маргрит ван Брифорт на своей странице в Instagram написала, что начала работу над женской версией знаменитого Ждуна.
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"Работаю, работаю, работаю. Новая скульптура. Что это будет? Ждун или Ждуня?" — написала Маргарит ван Брифт.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , Ждун – это фотография скульптуры нидерландской художницы Маргрит ван Брифорт. Она создала ее для нидерландского Лейденского университета. Художница назвала свое творение Homunculus Loxodontus (помесь насекомого и слона). Это странное существо без ног, с человеческими руками и глазами как у морского слона. Пользователи интернета дали скульптуре свое имя – Ждун, которое прекрасно прижилось.
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