Фото: khoplanet.ru

Голландский скульптур Маргрит ван Брифорт на своей странице в Instagram написала, что начала работу над женской версией знаменитого Ждуна.

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"Работаю, работаю, работаю. Новая скульптура. Что это будет? Ждун или Ждуня?" — написала Маргарит ван Брифт.

Zhdunya? #zhdun #ждун #zhdunya #drawing #homunculusloxodontus Публикация от Margriet van Breevoort (@margrietvanbreevoort) Фев 26 2017 в 8:11 PST

#workinworkinworkin #newsculpture #process #whatwillitbe #zhdun or #zhdunya ? #ждун #ждуня Публикация от Margriet van Breevoort (@margrietvanbreevoort) Мар 10 2017 в 10:29 PST

Как ранее сообщало ИА "Амител" , Ждун – это фотография скульптуры нидерландской художницы Маргрит ван Брифорт. Она создала ее для нидерландского Лейденского университета. Художница назвала свое творение Homunculus Loxodontus (помесь насекомого и слона). Это странное существо без ног, с человеческими руками и глазами как у морского слона. Пользователи интернета дали скульптуре свое имя – Ждун, которое прекрасно прижилось.