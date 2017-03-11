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Бийские полицейские задержали 19-летнего молодого человека, которого подозревают в незаконном обороте наркотических средств, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Стражи порядка нанесли визит к бийчанину после того, как получили оперативную информацию. Парень находился в неадекватном состоянии, что послужило поводом для проведения экспертизы. Ее результаты показали, что подозреваемый находится в состоянии наркотического опьянения.

Также дома у юноши полиция нашла три полиэтиленовых пакета с веществом растительного происхождения с запахом конопли. После выяснилось, что внутри пакетов лежала марихуана. Вес содержимого -700 граммов.

Также молодой человек привлечён к административной ответственности за употребление наркотических средств без назначения врача.