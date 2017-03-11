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Семь ледовых переправ продолжают функционировать в настоящий момент на реках Алтайского края. Здесь организовано безопасное движение транспорта, ежедневно производятся замеры льда и расчистка ледовых дорог, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Переправы открыты в следующих районах региона:

- река Обь — Усть-Пристанский район (село Вяткино – село Клепиково, грузоподъёмность десять тонн);

- река Обь — Быстроистокский район (село Быстрый Исток – село Акутиха, грузоподъёмность семь тонн);

- река Алей – Калманский район (село Усть-Алейка – правый берег реки Алей, грузоподъёмность десять тонн);

- река Обь – Каменский район (город Камень-на-Оби – пристань Островная, грузоподъёмность десять тонн);

- река Обь — Шелаболихинский район (село Иня – село Шелаболиха, грузоподъёмность 2,5 тонны);

- река Катунь – Советский район (село Шульгинка — поселок Амурский, грузоподъёмность 30 тонн);

- река Обь — Усть-Пристанский район (село Усть-Чарышская Пристань — село Чеканиха, семь тонн).

В ведомстве подчеркивают, что езда по льду вне ледовых переправ строго запрещена. Это может быть опасно для жизни. За нарушение этого положения предусмотрен штраф.