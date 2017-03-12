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Сильный гололед и солнце ожидаются в Алтайском крае в воскресенье, 12 марта, сообщает Гидрометцентр.

"Без осадков, на дорогах гололедица, в ночные и утренние часы местами изморозь, туман", — говорится в прогнозе. Температура днем составит -2…-7 градусов, в предгорных районах до +3 градусов.

Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду.

В краевой столице без осадков, на дорогах гололедица. Температура днем в Барнауле составит -2…-4 градусов. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду.