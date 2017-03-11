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Личности россиян, погибших в результате крушения вертолета в Стамбуле, будут опознавать с помощью экспертизы ДНК. Об этом пишет "ТАСС".

Как рассказал генеральный консул России в Стамбуле Андрей Подъелышев, тела настолько повреждены, что визуально установить личности погибших не представляется возможным. Пока неизвестно, когда погибших отправят на родину.

Напомним, авиакатастрофа произошла в Стамбуле днем в пятницу, 10 марта. Вертолет летел в город Бозююк ( Турция). Но через несколько минут после взлета врезался в телебашню. На борту было семь человек. Четверо граждан России, трое граждане Турции. Все они погибли.

Кроме главы российского подразделения Eczacibasi Салима Озена находились Алексей Ванин, Игорь Кочергин, Людмила Чупрова и Елена Бадраган

